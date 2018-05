Overwatch: sblocca Mercy Rosa e aiuta la Breast Cancer Research Foundation

Blizzard ha siglato un accordo con la Breast Cancer Research Foundation per inserire un modello di beneficenza in Overwatch: Mercy Rosa. Tutti i proventi delle vendite di questo modello leggendario, disponibile fino al 21 maggio, verranno donati alla BCRF per supportare la loro ricerca di una cura per il cancro al seno.

"Ma non è l'unico modo in cui puoi dimostrare il tuo supporto! Abbiamo anche creato una maglietta di beneficenza in edizione limitata di Mercy Rosa, rilasciato una collezione unica di spray e icone di Mercy Rosa che puoi ottenere come Twitch Drop, e radunato una squadra epica di creatori di contenuti di Overwatch per degli streaming a sostegno della causa.

Brillante scienziata e angelo custode di Overwatch, la dottoressa Angela Ziegler, nome in codice Mercy, ha dedicato la sua vita ad aiutare e guarire gli altri. Ora puoi aiutare la BCRF nella sua ricerca per una cura contro il cancro al seno acquistando il nuovo modello Mercy Rosa, disponibile per un tempo limitato su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Blizzard Entertainment donerà il 100% del ricavato delle vendite del modello Mercy Rosa alla BCRF, con una donazione minima garantita di 250.000$. Il totale delle donazioni verrà rivelato alla fine della campagna, che si concluderà il 21 maggio."

Maggiori dettagli sull'iniziativa sono disponibili ora sul sito di Blizzard