Overwatch scalza FIFA 18 e Call of Duty WWII e domina la classifica italiana

AESVI ha pubblicato la classifica di vendita software italiana relativa alla settimana che va dal 13 al 19 agosto: in questo periodo, Overwatch ha guadagnato la vetta a discapito di FIFA 18 e Call of Duty WII, che occupano ora rispettivamente il secondo e terzo gradino del podio.

Classifica Italiana 13/19 agosto 2018

In Top Ten trovano spazio anche GTA V, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Super Mario Odyssey, GO Vacation, Mario Kart 8 Deluxe, Mario Tennis Aces e Minecraft PlayStation Edition:

OVERWATCH FIFA 18 CALL OF DUTY: WWII GRAND THEFT AUTO V CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY SUPER MARIO ODYSSEY GO VACATION MARIO KART 8 DELUXE MARIO TENNIS ACES MINECRAFT PLAYSTATION 4 EDITION

AESVI ha inoltre rivelato i tre giochi più venduti in Italia nel 2018, in ordine FIFA 18, God of War e Far Cry 5.