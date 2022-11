Overwatch: dal secondo videogioco arriva un cosplay di Widowmaker col mirino puntato

Dopo anni di onorato servizio, Overwatch va in soffitta e lascia immediatamente il posto al suo successore, Overwatch 2. Nonostante l'uscita, Blizzard sta apportando modifiche continue al proprio hero shooter, che vedrà anche l'arrivo di nuovi eroi nel corso dei prossimi mesi. Intanto però si possono tranquillamente giocare i vecchi.

Infatti chi ha già partecipato alle vecchie sessioni ha già tutto il roster sbloccato, mentre i nuovi giocatori dovranno darsi un po' da fare per sbloccarli tutti. E una volta ottenute svariate ore di gioco, inevitabilmente saranno stati toccati tutti i personaggi al momento giocabili in Overwatch 2.

Tra i DPS selezionabili c'è un cecchino molto pericoloso che rischia di mietere tante vittime sul campo di battaglia senza mai avvicinarsi al fulcro del combattimento. Widowmaker è sempre stato un personaggio letale sotto questo punto di vista: grazie a un fucile da cecchino e a un ottimo visore futuristico si posiziona negli angoli più sicuri e prepara dei bei fori nei corpi nemici. Questo cosplay di Widowmaker da Overwatch realizzato da Crescentkitty mantiene tutta la pericolosità del personaggio.

Il gioco è ancora in fase di aggiornamento e miglioramento, ciò non toglie che è già possibile tirare le prime somme per Overwatch 2.