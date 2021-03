Overwatch, Sfida Pachimarzo: col nuovo evento arriva una skin gratis per Roadhog

A partire da oggi, Overwatch accoglie un altro mini-evento dedicato ad uno dei tanti eroi del roster. Il team di sviluppo ha infatti dato il via alla Sfida Pachimarzo, un evento a tempo che ha come protagonista Roadhog, il braccio destro del folle Junkrat.

Tutti i giocatori di Overwatch potranno sbloccare senza costi aggiuntivi una buffa skin del personaggio dotato di doppietta e gancio oltre ad una piccola collezione di oggetti. Come sempre, il metodo per ottenere i premi gratuiti è sempre lo stesso, ovvero vincere.

Vi proponiamo qui sotto l'elenco delle ricompense e gli obiettivi da completare per riceverle:

Spray Cappello Pachimari: vinci 3 partite

vinci 3 partite Emote Pachimari di Junkrat: vinci 6 partite

vinci 6 partite Modello Roadhog Pachimari: vinci 9 partite

A differenza degli altri mini-eventi dell'hero shooter targato Blizzard, questa volta non sarà possibile ottenere gli spray guardando partite su Twitch e queste ricompense verranno distribuite come sotto forma di premi per l'accesso giornaliero nel corso dell'evento.

Ecco di seguito gli spray gratuiti:

Spray Junkimari

Spray Tranquillimari

Spray Pachirilla

Spray Pachimada

Spray Doomari

Spray Hackimari

Vi ricordiamo che l'evento è già online e resterà attivo fino al prossimo 22 marzo 2021, ultimo giorno in cui vi verrà data l'opportunità di ricevere la skin gratis di Roadhog. Prima di lasciarvi al trailer ufficiale dell'evento, vi invitiamo a dare un'occhiata ai nuovi look di Reaper, McCree e Widowmaker in Overwatch 2.