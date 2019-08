Overwatch: Sigma e la Coda Ruoli sono disponibili su PC, PS4 e Xbox One

L'attesa è finalmente terminata e a partire da oggi Sigma ha ufficialmente abbandonato il PTR (Public Test Realm) di Overwatch per approdare su PC e console.

Il nuovo tank ha il pieno controllo sulla gravità e le sue abilità gli permettono di lanciare cariche gravitazionali che rimbalzano sulle pareti per poi esplodere, scagliare contro i nemici una barriera, fermare i proiettili per poi convertirli in scudo e lanciare dei cumuli di detriti contro gli avversari. L'Ultimate di Sigma, Flusso Gravitazionale, permette all'eroe di sollevare in aria i nemici presenti in un'area circoscritta per poi farli schiantare al suolo.

Nel caso il tank non dovesse essere poi il vostro ruolo preferito, sappiate che l'aggiornamento odierno ha anche introdotto la Coda Ruoli in Overwatch. Il nuovo sistema di matchmaking permetterà ai giocatori di selezionare il proprio ruolo prima di avviare la ricerca di una partita e, per tutta la sua durata, sarà possibile selezionare solo ed esclusivamente i personaggi appartenenti a quella specifica categoria. Per quello che riguarda i match competitivi, ciascun ruolo avrà un proprio punteggio e richiederà diversi match ci piazzamento.

Avete già dato un'occhiata a tutte le skin epiche e leggendarie di Sigma?