Overwatch: i piedi di Sigma stanno facendo impazzire i fan

Nelle ultime ore è approdato sul Public Test Realm (PTS) di Overwatch il nuovissimo eroe Sigma, il quale sta mandando in confusione buona parte dei fan dello sparatutto a causa di un dettaglio del suo costume.

Nonostante infatti lo scienziato di Talon indossi una sorta di tuta corazzata (si tratta pur sempre di un tank), i suoi piedi sono scoperti e questa cosa non sembra andar giù agli appassionati di lore. Sono in molti a credere che questo piccolo dettaglio non abbia senso e alcuni stanno facendo il possibile per scoprire se tale scelta abbia qualche preciso fondamento o sia puramente estetica. Nelle ultime ore è anche arrivata una risposta direttamente da parte di Qiu Fang, character artist presso Blizzard, il quale ha motivato l'assenza di stivali o altri accessori in grado di coprire quella specifica parte del corpo del personaggio con la volontà di inserire un particolare che ricordasse il passato del personaggio. Per chi non lo sapesse, infatti, Sigma ha trascorso parte della sua vita in una struttura psichiatrica.

Ecco di seguito il messaggio di Qiu Fang:

"Grazie per i vostri feedback! Abbiamo deciso di lasciare i piedi nudi a Sigma per dargli un 'tocco da struttura psichiatrica'; in molti istituti, infatti, ai pazienti non è permesso indossare delle scarpe poiché potrebbero rappresentare un pericolo a causa della presenza di lacci. Nonostante Sigma non sia esposto a questo pericolo, abbiamo ritenuto giusto non fargli indossare delle scarpe per mettere in evidenza questo collegamento. Durante la creazione del personaggio abbiamo creato anche alcune versioni con delle scarpe che, secondo noi, rendevano il personaggio molto più generico e, di conseguenza, abbiamo deciso di lasciarlo a piedi nudi. Ecco quindi la ragione dietro questo particolare. Sono sicuro che in futuro creeremo delle skin alternative che permetteranno a Sigma di indossare delle scarpe!"

