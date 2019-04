Overwatch: ecco la skin di Baptiste esclusiva dell'evento Tempesta Imminente

Come sempre accade nei giorni precedenti all'inizio di un importante evento di Overwatch, Blizzard Entertainment ha cominciato a svelare le skin esclusive che i giocatori potranno sbloccare durante Tempesta Imminente di Overwatch, che prenderà il via il prossimo 16 aprile.

Il primo personaggio a ricevere un costume aggiuntivo è il nuovo arrivato Baptiste. Si tratta di un modello leggendario denominato Talon, che potete ammirare sia nell'immagine in apertura di notizia, sia nel breve video di anteprima allegato in calce. Il medico francese, infatti, prima di dedicare la sua intera vita alla salvaguardia degli innocenti sconvolti dalle guerre, era un agente operativo di Talon, una potente organizzazione terroristica. Come vi sembra questo costume?

L'evento Tempesta Imminente, ricordiamo, si svolgerà dal 16 aprile al 6 maggio. Similmente a quanto già avvenuto con Rivolta e Ritorsione, anche questa nuova missione PvE potrà essere affrontata da una squadra composta da 4 giocatori, che per l'occasione potranno impersonare Tracer, Mercy, Genji e Winston. Stando agli indizi disseminati da Blizzard Entertainment, l'operazione potrebbe essere ambientata a L'Avana, la capitale di Cuba. Oltre a Baptiste Talon, saranno introdotti altri 8 costumi nuovi di zecca.