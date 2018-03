Overwatch: skin in regalo per celebrare il ventesimo anniversario di StarCraft

A fine mese, storico RTS a opera di, compirà ben vent’anni. Per celebrare l'occasione , la software house californiana ha deciso di introdurre nuovi contenuti a tema all'interno degli altri giochi della sua line-up, a cominciare da

Tutti i giocatori potranno infatti ottenere gratuitamente una nuova skin per Widowmaker che trasformerà la cecchina francese in Sarah Kerrigan, uno dei personaggi principali di StarCraft. Per ricevere il nuovo outfit e aggiungerlo alla vostra collezione, non dovete fare altro che effettuare il login entro il prossimo 3 aprile. Cosa ne pensate?

Ricordiamo ai lettori che Blizzard ha recentemente annunciato che Brigitte Lindholm, la figlia di Torbjörn, è la nuova eroina di Overwatch.