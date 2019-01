Overwatch: Soldato 76 è gay, ha avuto una relazione con un uomo in passato

Blizzard ha pubblicato una nuova storia breve di Overwatch intitolata Bastet, tramite la quale è stato svelato l'orientamento sessuale di Soldato 76, uno degli eroi più amati e popolari del roster.

Nella storia (che potete leggere tramite il link presente nel Tweet in calce alla notizia) si narra di come Ana abbia incontrato Jack Morrison, il futuro Soldato 76. A pagina 12 viene raccontato il passato di Morrison, scopriamo così come lo stesso abbia avuto una relazione sentimentale con Vincent, uomo che in seguito ha deciso di sposarsi con un'altra persona, abbandonando Jack per sempre. Un passaggio chiave che svela una parte importante del passato di Soldato 76 legata al suo orientamento, esattamente come accaduto con Tracer, primo personaggio dichiaramente gay del mondo di Overwatch.

Su Twitter il Lead Writer del gioco, Michael Chu, ha ringraziato la community per l'apprezzamento dimostrato verso la nuova storia ed ha specificato ulteriormente che Jack e Vincent hanno avuto una relazione in passato ed entrambi si identificano come uomini gay. Sui forum ufficiali di Blizzard la rivelazione ha dato adito ad un bel dibattito sull'apertura verso il mondo Queer e LGBT da parte dei produttori di videogiochi, anche se non sono mancate polemiche da parte di chi proprio non ha apprezzato questa scelta.