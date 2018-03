Overwatch: Sombra troppo potente secondo i giocatori, Blizzard è al lavoro per il nerf

Nel tentativo di cambiare il modo in cui veniva utilizzata Sombra dai giocatori (ovvero col puro e semplice utilizzo della sua Ultimate) Blizzard ha apportato diverse modifiche, potenziando (forse un po' troppo) il resto delle sue abilità.

Di conseguenza, l'hacker messicana ora ha più tempo per usare il suo traslocatore dopo averlo lanciato, può contare su una maggiore precisione della mitraglietta e il suo hack ha un impatto maggiore su certi eroi rispetto alla situazione pre-patch.

Il risultato – scontato – è stato un enorme aumento di popolarità per Sombra. Molti giocatori (a tutti i livelli di abilità) non sono stati particolarmente felici di questo importante buff dato che essere hackerati con maggio frequenza porta a partite meno divertenti e decisamente più frustranti per chi si trova a giocarci contro.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, Sombra potrebbe ricevere un nerf molto presto. Secondo ZachaREEE, DPS / Flex player per i Fusion University, il team cadetto dei Philadelphia Fusion che parteciperà agli Overwatch Contenders, un nerf è infatti in arrivo.

Sebbene Blizzard non abbia ancora fatto annunci ufficiali in tal senso, a quanto pare il team di sviluppo avrebbe già informato i giocatori professionisti che è in arrivo un nerf, dopo aver ricevuto lamentele sulla forza di Sombra da parte di molti giocatori della Overwatch League e dei Contenders.

ZachaREEE non ha detto se Blizzard abbia già fissato una finestra temporale per la patch, ma sembra che tra poco dovremo proprio dire addio alla "nuova" Sombra.