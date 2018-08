Overwatch: sono in arrivo nuovi collezionabili dedicati a D.Va e Doomfist

Blizzard ha annunciato l'arrivo di due nuovi collezionabili ispirati agli eroi di Overwatch D.Va e Doomfist.

Nel caso del possente eroe d'attacco parliamo di una costosissima statua che si aggiunge alla già ricca serie, la quale vanta personaggi come Mercy, Genji, Reaper, Hanzo e Widowmaker. Si tratta di un prodotto ricco di dettagli e alto 35 centimetri, raffigurante Doomfist in procinto di sferrare un devastante attacco con il suo guanto. Il prezzo dell'oggetto sarà di ben €300,00 e la sua uscita è prevista per gli ultimi mesi del 2018 sullo store Blizzard.

D.Va è invece la protagonista di una nuova action figure Figma, creata appositamente in vista della pubblicazione del nuovo corto di Overwatch, Astro Nascente. Come tutti i prodotti dell'azienda, anche D.Va, in questo caso sprovvista del suo mech, vanterà numerose articolazioni, uno stand in plastica trasparente e svariati accessori che riprendono quanto visto nel corto. In questo caso sarà possibile iniziare a prenotare l'action figure a partire dal prossimo 30 agosto, ma non si conosce una data d'uscita ufficiale.

Vi ricordiamo che in occasione della GamesCom 2018 di Colonia è stata annunciata Busan, una nuova mappa ambientata in Corea.