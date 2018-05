Overwatch: Sony non trarrà alcun profitto dalle vendite della skin Mercy Rosa

Un rappresentante di Sony Interactive Entertainment ha confermato che tutti i proventi delle vendite della skin Mercy Rosa verranno devoluti alla Breast Cancer Research Foundation, come concordato con Blizzard, fugando i dubbi che erano sorti dalle indicazioni riportate sul PlayStation Store.

Come annunciato un paio di giorni fa, Blizzard ha siglato un accordo con la Breast Cancer Research Foundation per introdurre un modello di beneficienza in Overwatch: l'idea era quella di vendere una speciale skin rosa di Mercy, devolvendo tutti i proventi alla ricerca per il tumore al seno.

La skin è stata messa in vendita sugli Store online delle varie piattaforme, specificando il fine benefico della transazione. Nella fattispecie, nel negozio online di Xbox One viene riportata la seguente descrizione: "Blizzard Entertainment donerà il 100% del prezzo per l’acquisto della skin Mercy Rosa su Xbox Store", precisando che l'intera somma sborsata per l'oggetto sarebbe andata alla BCRF.

Leggermente diversa, invece, la descrizione riportata sul PlayStation Store: "Blizzard Entertainment devolverà il 100% del ricavato che riceverà da Sony PlayStation". L'ambiguità del messaggio ha messo qualche dubbio alla community: cosa si intende con il 100% del ricavato ricevuto da Sony? Forse la compagnia giapponese avrebbe trattenuto una percentuale sul prezzo per l'acquisto, riferendosi all'IVA?

Mandando una mail a VG247.com, un rappresentante di Sony Interactive Entertainment ha voluto fugare ogni dubbio, confermando che "la compagnia non sta traendo assolutamente nessun ricavo con la vendita della skin Mercy Rosa". La somma sborsata per l'acquisto della skin sul PlayStation Store, ad ogni modo, aiuterà Blizzard a contribuire per il sostenimento della ricerca sul cancro a seno.

Voi avete acquistato la skin di Mercy Rosa?