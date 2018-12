Overwatch: la Stagione 13 Competitiva volge al termine; ecco quando inizia la 14

Tom Powers, Community Manager di Blizzard Entertainment, ha annunciato che la Stagione 13 Competitiva di Overwatch terminerà alle ore 23:00 di lunedì 31 dicembre.

Vi consigliamo, se non lo avete ancora fatto, di completare i dieci match di piazzamento entro la data indicata, altrimenti non otterrete le ricompense per la partecipazione (spray ed avatar) e i Punti Competitivi (CP) basati sul posizionamento in graduatoria:

1-1499 ( Bronzo ): 65 CP

( ): 65 CP 1500-1999 ( Argento ): 125 CP

( ): 125 CP 2000-2499 ( Oro ): 250 CP

( ): 250 CP 2500-2999 ( Platino ): 500 CP

( ): 500 CP 3000-3499 ( Diamante ): 750 CP

( ): 750 CP 3500-3999 ( Master ): 1200 CP

( ): 1200 CP 4000-5000 (Grandmaster): 1750 CP

Powers ha inoltre annunciato che è stata sensibilmente ridotta, rispetto al passato, la pausa prima dell'inizio della successiva. La Stagione 14 Competitiva prenderà infatti il via appena due ore ore dopo, ovvero all'1:00 di mercoledì 1 gennaio.

Le tredicesima stagione, che ha aperto i battenti lo scorso 1 novembre, ha visto il debutto di Ashe, nuova eroina d'attacco e vecchia conoscenza di Jesse McCree. In due personaggi sono anche i protagonisti dell'ultimo corto animato, intitolato Rimpatriata. Prima di lasciarvi, ricordiamo che in Overwatch è ancora in corso l'evento festivo Magico Inverno, che rimarrà attivo fino al 3 gennaio.