Overwatch: la Stagione 9 volge al termine, ecco quando comincerà la decima

La nona stagione competitiva di Overwatch sta per terminare. Chiuderà definitivamente i battenti nella notte, alle ore 2:00 di domani 28 aprile.

Ciò significa che avete a disposizione ancora poche ore per terminare i match di piazzamento (se non lo avete già fatto nelle scorse settimane) per ottenere in premio i Punti Competitivi. Questi verranno assegnati in base al vostro livello abilità, secondo il seguente schema:

1-1499 (Bronzo): 65 CP

1500-1999 (Argento): 125 CP

2000-2499 (Oro): 250 CP

2500-2999 (Platino): 500 CP

3000-3499 (Diamante): 750 CP

3500-3999 (Master): 1200 CP

4000-5000 (Grandmaster): 1750 CP

In aggiunta a ciò, tutti i giocatori che si sono piazzatti otterranno anche uno spray e un'icona. I migliori 500 per ogni piattaforma e regione riceveranno un'icona aggiuntiva.

La Stagione 10 inizierà ufficialmente dopo pochissimi giorni, ovvero alle ore 2:00 di martedì 1 maggio. Segnerà il debutto ufficiale di Brigitte, l'ultima eroina ad essersi unita ufficialmente al roster. Sarà interessante scoprire in che modo andrà ad influenzare il meta della modalità e il corso delle partite della nuova stagione competitiva.

Vi ricordiamo che Overwatch può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per gli appassionati di eSport, segnaliamo che le fasi finali degli Overwatch Contenders per il Nord America e l'Europa si giocheranno in Polonia il 12 e 13 maggio.