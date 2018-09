Overwatch: la Stagione Competitiva 12 è ufficialmente iniziata

A pochi giorni dal termine dell'undicesima, Blizzard Entertainment ha ufficialmente dato il via alla Stagione Competitiva 12 di Overwatch.

Le regole sono quelle di sempre, ma è sempre un bene ribadirle, specialmente per i nuovi arrivati che si trovano alla loro prima stagione competitiva. Ogni nuovo giocatore deve disputare 10 partite di piazzamento per ottenere il proprio indice di valutazione iniziale, compreso tra 1 e 5000. I giocatori verranno smistati in base alla loro valutazione nelle leghe (Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante, Master o Grandmaster), dalle quali possono essere promossi migliorando le proprie prestazioni. L'indice di valutazione e le icone di lega sono visibili all'inizio di ogni partita. Giocando le partite competitive, l'indice aumenta o diminuisce a ogni vittoria o sconfitta in base a diversi fattori, inclusa la performance e l'abilità degli altri giocatori presenti.

Completando le partite di piazzamento durante una stagione, i giocatori riceveranno uno spray speciale e un'icona. Coloro che riusciranno a raggiungere la Top 500 della propria piattaforma e regione entro la fine della stagione, riceveranno anche un'icona extra e uno speciale spray animato.

Per l'occasione, Blizzard ha incrementato gli slot disponibili per l'opzione Evita come compagno da due a tre. La decisione è stata presa sulla base del feedback della comunità. I giocatori possono anche formare un team utilizzando la funzione Ricerca Formazioni, che permette di impostare vari filtri di ricerca come ruoli specifici, indice di valutazione, livello di elogio e molto altro.

Ricordiamo che Overwatch è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Recentemente è stato pubblicato un nuovo corto animato dedicato a D.Va, intitolato Astro Nascente, ed è stata introdotta la nuova mappa controllo Busan, attualmente accessibile solo nel PTR su PC.