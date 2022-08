Overwatch dice stop alle loot box: non saranno più vendute dopo l'ultimo evento

Con il passaggio imminente a Overwatch 2, Blizzard Entertainment si prepara ad abbandonare definitivamente l'implementazione delle loot box all'interno del suo hero shooter. La compagnia ha annunciato a partire da quale data la vendita delle casse premio sarà sospesa all'interno del primo capitolo della serie.

L'ultimo evento Anniversary Remix di Overwatch che ha preso il via proprio oggi martedì 9 agosto offre agli aficionados dello sparatutto un'altra serie di skin e la possibilità di rivisitare le modalità di gioco a tempo limitato. L'evento comporterà anche la fine della vendita di loot box nel gioco: Blizzard afferma che quando l'evento in corso terminerà il 30 agosto, i giocatori non saranno più in grado di acquistare le loot box, sempre più oggetto di critiche, contestazioni e dibattiti di stampo socio-politico. I giocatori, in ogni caso, potranno comunque guadagnare casse premio standard in-game anche dopo la fine dell'evento, quindi la meccanica non sparirà completamente dal gioco.

Questo avverrà il 4 ottobre, quando Overwatch 2 farà il suo esordio in versione Early Access su PC e console andando a sostituire interamente il primo capitolo. Overwatch 2 seguirà il più moderno modello delle Stagioni, con pass battaglia sia a pagamento che gratuiti attraverso i quali i giocatori potranno guadagnare elementi cosmetici. Blizzard venderà anche oggetti in maniera individuale, ma contenuti come eroi e mappe continueranno a essere gratuiti durante il ciclo vitale dello sparatutto.

Prima del lancio ufficiale del gioco, non ci saranno altre fasi Beta di Overwatch 2, come ci ha tenuto a precisare recentemente Blizzard.