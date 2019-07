Overwatch è un successo inarrestabile: superato il miliardo di dollari in microtransazioni

Mentre fervono i preparativi per l'arrivo di Sigma in Overwatch, gli analisti di SuperData ci informano che l'hero shooter di Blizzard è ufficialmente diventato il sesto videogioco nella storia di Activision a superare il miliardo di dollari di ricavi tramite microtransazioni.

Il particolare sistema di gestione economica che sovrintende il Negozio ingame di Overwatch, tra Loot Box e pacchetti aggiuntivi dedicati ai singoli eroi sbloccabili, consente agli autori di Blizzard Entertainment di ottenere ricavi a nove zeri e mantenere sempre vivo l'interesse della community con aggiornamenti costanti, e questo senza considerare le entrate generate dalla vendita del gioco base su PC, PS4 e Xbox One.

Come sottolineato nell'ultima analisi condotta da SuperData, il successo commerciale di Overwatch permette all'hero shooter di Blizzard di entrare nel club esclusivo delle serie Activision riuscite a superare il miliardo di dollari di ricavi tramite microtransazioni, con IP del calibro di World of Warcraft, Call of Duty, Destiny, Hearthstone e Candy Crush.

Cosa ne pensate di questo risultato? Ritenete che possa favorire lo sviluppo di Overwatch 2 ipotizzato dai rumor circolati in rete in questi mesi? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di ammirare le immagini delle skin dei Giochi Estivi di Overwatch.