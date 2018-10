Overwatch: svelata la prima skin dell'evento Halloween da Brividi 2018

Come vi abbiamo riferito pochi giorni fa, anche quest'anno Blizzard Entertainment lancerà l'evento Halloween da Brividi con cui tutti i giocatori di Overwatch potranno divertirsi dal 9 al 31 ottobre.

Continuando a stuzzicare i fan, la compagnia ha ora svelato la prima delle skin che faranno la propria apparizione all'evento, appartenente al personaggio di Doomfist. L'eroe, come potete notare dal tweet che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, assume qui delle sembianze simili ad un essere anfibio, senza però perdere il suo classico aspetto brutale.

L'evento Halloween da Brividi 2018, a differenza delle due precedenti edizioni che ebbero luogo all'esterno delle mura del castello di Eichenwalde, si svolgerà nello Château Guillard, una mappa che normalmente ospita i Deathmatch.

Ricordiamo che Overwatch è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Un artista ha provato ad immaginare come sarebbe Ciri di The Witcher se fosse un'eronia facente parte del cast dello shooter arena di Blizzaard.