Overwatch, svelati i piani dell'Anniversario: skin gratis e tanti eventi

In attesa che la Closed Beta del PvP di Overwatch 2 faccia il suo debutto, Blizzard ha svelato i suoi piani per il prossimo Anniversario del suo hero shooter, che si prepara ad accogliere nuovi contenuti.

Stando a quanto annunciato dal team di sviluppo sui forum ufficiali, l'Anniversario di Overwatch si dividerà in tre fasi, la prima delle quali avrà inizio il prossimo martedì 5 aprile 2022 e durerà esattamente una settimana. Sembrerebbe che Blizzard non abbia intenzione di proporre skin inedite per gli eroi, ma varianti di quelle arrivate in passato nel gioco (Genji, Reaper, Zenyatta, Mercy, Reinhardt e D.Va).

Ecco di seguito il calendario delle modalità che si potranno giocare nella prima settimana dell'Anniversario:

Giochi Estivi - 5 aprile 2022

Halloween da Brividi - 6 aprile 2022

Sfide di Halloween da Brividi - 7 aprile 2022

Magico Inverno - 8 aprile 2022

Capodanno Lunare - 9 aprile 2022

Archivi di Overwatch - 10 aprile 2022

Sfide degli Archivi di Overwatch - 11 aprile 2022

Blizzard ha anche svelato le ricompense gratuite per chi completerà le sfide della Settimana 1:

2 spray di Nano D.Va - Completa 9 partite

Icona del giocatore di Nano D.Va - Completa 18 partite

Skin Nano D.Va Epic skin - Completa 27 partite

In attesa di scoprire quali saranno le novità delle restanti due fasi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sul nuovo sistema di ping di Overwatch 2.