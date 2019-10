Overwatch per Switch: un porting lontano dalla perfezione, per Digital Foundry

A pochi giorni dall'atteso lancio di Overwatch su Nintendo Switch, la redazione di Digital Foundry ne ha subito approfittato per passare sotto la sua lente d'ingrandimento il lavoro di conversione svolto dai ragazzi di Iron Galaxy Studios, già responsabili del porting per l'ibrida di Diablo 3: Eternal Collection.

Purtroppo, il lavoro non è stato altrettanto ineccepibile, probabilmente a causa della maggior complessità dell'esperienza offerta da un gioco come Overwatch. Per quanto concerne la risoluzione, Iron Galaxy ha optato per 1600x900 in docked e 1280x720 in mobilità, in entrambi i casi di tipo dinamico. Il framerate è dimezzato rispetto a quello garantito dalle altre versioni del titolo, fermandosi a 30fps. Nonostante in modalità casalinga siano stabili per la maggior parte del tempo, la fluidità è inficiata da problemi di frame pacing che si verificano nei momenti più concitati delle partite. In modalità portatile si segnalano anche dei cali piuttosto consistenti, fino ai 23fps registrati nelle ultime fasi di una partita a Route 66.



Overwatch per Nintendo Switch presenta inoltre texture in bassa definizione e manca di numerosi dettagli ambientali. In definitiva, la redazione di Digital Foundry l'ha accomunata alla versione PC a dettagli bassi. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di guardare la video analisi in cima a questa notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che in Overwatch è attivo l'evento di Halloween.