Overwatch su Switch? Secondo Blizzard il porting sarebbe fattibile

L'annuncio di Diablo 3 per Switch segna il ritorno di un gioco Blizzard su console Nintendo dopo 15 anni, facendo sperare sull'arrivo di altri titoli della compagnia sulla console ibrida. Stando alle parole del senior producer Pete Stilwell, un porting Switch di Overwatch sarebbe fattibile.

"Overwatch su Nintendo Switch? È nel regno delle possibilità. Il nostro team ha avuto il compito di lavorare su questo: se [lo sviluppatore di Overwatch] Team 4 prendesse in mano questa impresa, potremmo contare su di loro. In questo momento, però, Diablo 3 è il nostro unico focus su Switch." spiega il senior producer.

Alla domanda se pensa che Overwatch potrebbe funzionare su Switch, Stilwell ha riposto: "Sì, è fattibile", lasciando intendere che un porting del gioco sulla console ibrida sarebbe tutt'altro che impossibile. Al contrario, sarebbe da escludere a priori un porting di Starcraft 2, nonostante i bei ricordi dei fan sulla versione Nintendo 64 del primo capitolo della serie.

Come riferito da Stilwell, al momento le attenzioni di Blizzard sono concentrate solo sul porting di Diablo 3, ma non è da escludere che in futuro possa essere riservato un trattamento simile anche a Overwatch. Gli sviluppatori stanno prendendo confidenza con l'hardware della console ibrida, e a quanto pare un porting del celebre hero shooter sarebbe tranquillamente fattibile.

A voi farebbe piacere giocare a Overwatch su Nintendo Switch?