Overwatch: Symmetra cambierà ruolo entro l'estate, il team è già al lavoro sul rework

Secondo le ultime indiscrezioni, Symmetra subirà un rework radicale, un cambiamento che vedrà l'eroina addirittura cambiare ruolo. Secondo l'ingegnere capo Tim Ford, infatti, dopo la ristrutturazione Symmetra non sarà più classificata come un eroe di supporto.

Potrebbe diventare ufficialmente un eroe difensivo, secondo quanto dichiarato da Ford al sito web coreano Inven Global.

Questa, inoltre, sarà la seconda revisione di Symmetra dal rilascio del gioco. "Stiamo discutendo di questo cambiamento in questo momento, e anche se non possiamo dirvi i dettagli, vorremmo comunque farvi sapere che sarà un cambiamento profondo", ha dichiarato Ford al sito. "Una cosa che possiamo dirti è che Symmetra passerà dall'essere un eroe di Supporto a un eroe della Difesa dopo il rework. L'obiettivo è quello di rendere ancora più flessibile l'utilizzo di Symmetra."

I giocatori di Overwatch spesso faticano a trovare un uso efficace per Symmetra. Attualmente è classificata come eroe di supporto. In questo senso Symmetra supporta la squadra in modi che non implicano la cura, come accade con il Televarco e il Generatore di Scudi.

Inoltre è l'unico eroe di Overwatch che non è mai stato utilizzato in tutta la Overwatch League. Blizzard deve ancora condividere i dettagli esatti sulla rielaborazione di Symmetra, anche se il director di Overwatch Jeff Kaplan ha condiviso uno screenshot sul forum di Overwatch che ha suggerito alcune modifiche, che potete vedere nell'immagine in calce alla notizia. Kaplan ha detto all'inizio di aprile che la rielaborazione sarà "molto probabilmente" pronta in estate.