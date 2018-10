Overwatch: un teaser trailer preannuncia il ritorno dell'evento Halloween da Brividi

Poco fa, Blizzard Entertainment ha pubblicato un breve teaser trailer che preannuncia il ritorno dell'evento Halloween da Brividi in Overwatch.

Grazie al filmato, scopriamo che l'evento PvE si svolgerà dal 9 al 31 ottobre e che, a differenza delle due precedenti edizioni che ebbero luogo all'esterno delle mura del castello di Eichenwalde, si svolgerà nello Château Guillard, una mappa che normalmente ospita i Deathmatch. In sottofondo si sente l'inconfondibile risata del Dottor Junkenstein, personaggio che appare anche nel logo dell'evento. Il teaser, che trovate in calce a questa notizia, è inoltre accompagnato dai seguenti versi:

"Tra gli esploratori girano voci

su un misterioso antro

che ospita orrori atroci.

Eroe, sei pronto allo scontro?"

Non sono disponibili altre informazioni al momento, ma siamo sicuri che nei prossimi giorni Blizzard svelerà una ad una le nuove, immancabili skin a tema Halloween. Com'è consuetudine, faranno il loro debutto anche nuovi adesivi, emote e pose vittoriose, mentre nei forzieri e nel negozio di gioco torneranno gli oggetti delle passate edizioni, acquistabili a prezzo scontato. La precedente mappa di Eichenwalde verrà probabilmente aggiunta alla modalità Arcade.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Overwatch è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'artista Agelos Apostolopoulos ha provato ad immagine come sarebbe Ciri di The Witcher 3: Wild Hunt se facesse parte del roster degli eroi del gioco.