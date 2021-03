Overwatch: tecnologia NVIDIA Reflex e bilanciamenti per Genji, Reaper, Zarya e non solo

Nonostante non sia destinato a ricevere nuovi eroi - per quelli dovremo attendere il secondo capitolo - Overwatch continua ad essere aggiornato costantemente da Blizzard. In queste ore ha infatti visto un nuovo ribilanciamento degli Eroi, oltre che l'arrivo di una nuova tecnologia.

Una nuova patch già disponibile per i giocatori di tutte le piattaforme è intervenuta sugli eroi d'attacco Genki, Mei, Pharah e Repear, e sui tank Zarya e Sigma. Gli shuriken del ninja cybernetico adesso vantano un tempo di recupero ridotto, al prezzo di un costo dell'ultra aumentato del 15%. Mei può curarsi più in fretta, mentre i propulsori di Pharah ci mettono più tempo per caricarsi e Reaper ha visto i danni per proiettile delle sue bocche infernali aumentare. La Barriera Sperimentale si Sigma, invece, si ricarica più in fretta, mentre Zarya adesso consuma più energia. Maggiori dettagli a seguire.

Bilanciamento degli eroi dell'11 marzo

Genji

Shuriken: Tempo di recupero ridotto da 0,75 a 0,68.

Spada del Drago: Costo della Ultra aumentato del 15%.

Mei

Ibernazione: Cure al secondo aumentate da 37,5 a 50.

Pharah

Generale: Velocità di rigenerazione dei Propulsori aumentata da 35 a 43.

Reaper

Bocche Infernali: Danni per proiettile aumentati da 5,5 a 6.

Sigma

Barriera Sperimentale: Tempo di recupero ridotto da 2,5 a 2 secondi.

Zarya

Generale: Consumo di energia aumentato da 1,6 a 1,8 al secondo.

Le novità, dicevamo, non terminano qui, poiché Blizzard ha anche implementato il supporto a NVIDIA Reflex nel PTS per PC. Questa tecnologia consente ai possessori delle schede video più recenti della casa (dalla serie 900 in poi) di ridurre sensibilmente la latenza dell'input dei comandi. Come potete vedere nel grafico allegato in basso, su RTX 3080 diminuisce da 26 ms a 16 ms, mentre su RTX 2060 Super da 47 ms a 24 ms. Sulla meno performante GTX 1660 Super, invece, la latenza cala da 63 ms a 31 ms. Potete provare la funzione selezionando l'opzione "Regione di Test Pubblico" dalla scheda di Overwatch nel client Blizzard Battle.net, dove si trova attualmente in fase di testing. NVIDIA Reflex è disponibile anche per Rainbow Six Siege.