Overwatch Tempesta Imminente: Formal 76 è la Skin Leggendaria di Soldato 76!

Si avvicina l'avvio dell'evento speciale Tempesta Imminente in Overwatch ed il Team di sviluppo del gioco ci presenta le skin speciali elaborate per questo nuovo appuntamento!

Dopo aver condiviso con il pubblico lo speciale costume di Wrecking Ball, con tanto di eleganti occhiali da sole a dimensione di criceto combattente, Blizzard Entertainment pubblica tramite l'account Twitter ufficiale di Overwatch un cinguettio interamente dedicato a Soldato 76, guerriero esperto armato, tra gli altri, di fucile ad impulsi.

Con l'avvio dell'evento Tempesta Imminente, Giocatori e Giocatrici potranno avere accesso alla skin leggendaria "Formal: 76", con la quale l'eroe muta completamente il proprio aspetto. Con capelli biondi, cravatta e divisa d'ordinanza, il personaggio si trasforma, senza tuttavia abbandonare la propria arma preferita. Potete osservare nel dettaglio la nuova skin grazie all'anteprima disponibile in allegato al cinguettio che trovate in calce alla news: cosa ve ne pare?



Cogliamo l'occasione per segnalare a Lettori e Lettrici che che per l'evento speciale di Overwatch sono state elaborate numerose altre skin leggendarie, tra cui quelle dedicate ai personaggi di Junkrat, McCree e Moira. Infine, vi ricordiamo in chiusura che Tempesta Imminente prenderà il via la prossima settimana, esattamente in data mercoledì 16 aprile, e resterà attiva sino al prossimo 6 maggio.