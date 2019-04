Overwatch Tempesta Imminente: presentate le skin di Junkrat, McCree e Moira

Nel tentativo di addolcire l'attesa in vista dell'inizio dell'evento Tempesta Imminente, fissato per il prossimo 16 aprile, Blizzard Entertainment ha presentato i nuovi costumi esclusivi per Junkrat, Moira e McCree.

Il simpatico bombarolo, che può già vantare un guardaroba incredibilmente fornito e variegato, si calerà nei panni di un clown con la skin epica Circo. La brillante e controversa Moira, che ha lasciato Overwatch per unirsi a Talon, riceverà l'outfit leggendario Scienziata. Il pistolero McCree farà invece un salto nel passato indossando il costume leggendario dei Deadlock, la gang che ha fondato assieme ad Ashe. Tutte e tre le skin potranno essere rinvenute casualmente all'interno dei forzieri dell'evento Tempesta Imminente. In alternativa, potranno essere acquistate dalla Galleria Eroi al prezzo di 3000 crediti per le leggendarie, 1000 per le epiche.

Potete ammirarle nella galleria in calce a questa notizia. Nei giorni scorsi, ricordiamo, è stata svelata anche la skin Talon di Baptiste. L'evento Tempesta Imminente si svolgerà dal 16 aprile al 6 maggio e permetterà ai giocatori di affrontare una nuova missione PvE, che presumibilmente si svolgerà a L'Avana. Le squadra da quattro saranno composte da Tracer, Mercy, Genji e Winston.