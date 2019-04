Overwatch Tempesta Imminente: Skin Leggendaria anche per Bastion!

L'inizio dell'evento speciale Tempesta Imminente in Overwatch è ormai vicinissimo e il Team di Sviluppo ne approfitta per condividere con il pubblico ulteriori dettagli.

In occasione di questo nuovo appuntamento, infatti, Blizzard Entertainment ha realizzato alcune nuove skin per gli Eroi di Overwatch, di cui sta progressivamente svelando l'aspetto. Tra i fortunati protagonisti dell'iniziativa troviamo anche Bastion, l'efficiente automa da battaglia dotato di utili capacità di riconfigurazione e autoriparazione. Quest'ultimo vedrà infatti l'introduzione di una nuova Skin Leggendaria: "Gwishin Bastion". Il nuovo costume trasforma notevolmente le sembianze del personaggio, che muta piuttosto radicalmente il proprio aspetto: potete visionarne un'anteprima grazie al cinguettio pubblicato dall'account Twitter ufficiale di Overwatch e disponibile in calce alla news. Cosa ve ne pare? Vi piace questo "nuovo look" di Bastion?



Ad ora, le nuove skin svelate dagli sviluppatori di Blizzard Entertainment sono piuttosto numerose. Tra queste troviamo Formal 76, dedicata al personaggio di Soldato 76, e High Roller, dedicata invece al criceto combattente Wrecking Ball. In chiusura, ne approfittiamo dunque per ricordarvi che l'evento Tempesta Imminente prenderà il via all'interno dell'hero shooter a partire dal prossimo martedì 16 aprile. Lo speciale appuntamento resterà disponibile per Giocatori e Giocatrici di Overwatch sino al prossimo 6 maggio. Siete pronti a prendervi parte?