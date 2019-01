Overwatch: Torbjorn festeggia il Capodanno Lunare con una Nuova Skin!

Tra pochissimi giorni prenderà il via all'interno di Overwatch un nuovo speciale evento stagionale dedicato al Capodanno Lunare e denominato L'Anno del Maiale.

Per festeggiare questa nuova celebrazione, il Team di Sviluppo ha realizzato delle nuove skin a tema per i Protagonisti di Overwatch. Tra questi troviamo anche l'ingegnere e progettista di armamenti Torbjörn! Quest'ultimo, in occasione del Capodanno Lunare, potrà dunque adattarsi al clima di festa con una Skin dedicata. A darne notizia è l'account Twitter ufficiale di Overwatch, tramite un cinguettio che potete, come di consueto, trovare in calce a questa news. In allegato a quest'ultimo potete visionare una breve clip, tramite la quale potete avere un'anteprima di Zhang Fei Tobjorn! Che ne dite, vi piace?



Ricordiamo ai Lettori che l'evento Capodanno Lunare "L'Anno del Cinghiale" prenderà il via il prossimo giovedì 24 gennaio ed avrà fine in data 18 febbraio. Sull'evento, Blizzard non ha ancora fornito moltissimi dettagli, tuttavia, nel corso degli ultimi giorni sono state mostrate dal Team di sviluppo di Overwatch ulteriori Skin a tema. Tra queste troviamo quelle dedicate ai personaggi di Reaper, Hanzo e Reinhardt. L'inizio di questo nuovo evento stagionale è ormai imminente, siete pronti a celebrare il Capodanno Lunare all'interno dell'universo di Overwatch?