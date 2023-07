Overwatch: si torna a scuola con un cosplay di D.Va in uniforme

Mentre i giocatori si godono le novità introdotte nella Stagione 5 di Overwatch 2, Blizzard prepara il suo hero shooter al lancio di una imponente mole di contenuti inediti. L'estate di Overwatch si preannuncia bollente, ma per i fan è tempo di fare ritorno tra i banchi di scuola al fianco di una compagni di classe che tutti vorrebbero.

Overwatch 2 Invasion arriverà in estate, proponendo ai giocatori una nuova missione co-op, una modalità di gioco PvP inedita e soprattutto le tanto attese Story Mission. Le missioni della storia di Overwatch arriveranno a rilento dopo il lancio di Invasion, ma i giocatori possono comunque festeggiare un importante passo in avanti da parte di Blizzard. A ogni modo, prima che i giocatori possano gettarsi nella campagna in singolo è la campanella che dà inizio alle lezioni ad attirare l'attenzione.

In questo cosplay di D.Va da Overwatch ritroviamo l'eroina sudcoreana che gioca nel ruolo di tank con indosso la skin leggendaria Academy. Con questo outfit alternativo la pilota di MEKA torna ai tempi dell'high school, quando con il suo nome di battesimo Hana Song vinse il campionato mondiale di Mecha Guardian superando la compagna Yuna D.Mon Lee e la rivale Kyung-soo King Han. A condividere con i fan questa spettacolare interpretazione tutta italiana è la cosplayer nostrana Irene Ashen Reina.