Overwatch torna nel Far West con un cosplay selvaggio di Ashe

Dalle iconiche Tracer e D.VA, a personaggi meno conosciuti come Zenyatta e Mei, il roster di eroi di Overwatch ha ispirato cosplayer da tutto il mondo, dando vita a una varietà incredibile di interpretazioni sempre più originali e strabilianti. Questo è il cosplay di Ashe da Overwatch che ci ha conquistati!

Nelle ultime settimane il titolo di Blizzard Entertainment è tornato a far parlare di sé. Pare che Overwatch 2 dirà addio al PvE, rinunciando a quella componente single player su cui il team di sviluppatori sembrava puntare tanto. Questa, non sarà l'unica novità. Dalla Stagione 10 di Overwatch 2 tutti gli eroi saranno gratuiti. Si tratta di una rivoluzione epocale, che consentirà a tutti i giocatori di poter usufruire appieno del cast di eroi.

Siamo già scesi in battaglia nell'hero shooter attraverso la bellissima interpretazione condivisa sui social dalla cosplayer Torie Alis. L'artista ci fa dono di uno scatto in cui la vediamo nei panni di Ashe, l'ambiziosa e calcolatrice leader della Deadlock Gang. Per questa volta Ashe rinuncia al suo solito outfit scuro, per indossare una combinazione di abiti che ci riporta nel Far West. Selvaggia, con indosso un paio di jeans da lavoro, l'eroina si regge il berretto sullo sfondo di un campo di spighe di grano.

