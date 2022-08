Overwatch: Tracer in questo cosplay vuole debuttare nel nuovo videogioco

Overwatch è stato un videogioco fondamentale per l'ultimo decennio. L'operato di Blizzard si è fatto sentire sul mercato, con l'azienda che è riuscita a incassare molto grazie a questo particolare shooter. Ormai però è tempo di abbandonare il primo gioco con l'arrivo di Overwatch 2, il sequel di cui si discute da diversi anni.

Per il momento, Overwatch 2 è ancora in beta, ma ciò vuol dire che il suo approdo sul mercato ufficialmente sta per arrivare. Per ora si possono ancora fare test sui vari personaggi che, naturalmente, riprendono anche individui che sono stati presenti nel primo videogioco. Essendo lei la frontwoman del videogioco, comparendo su tante copertine e artwork, non può di certo mancare Tracer.

L'eroina con le due piccole pistole e l'abilità di spostarsi velocemente sul campo di battaglia, oltre che nel tempo per un breve istante, è il volto più importante di Overwatch. La cosplayer Natalia è stata ben felice di vestirne i panni indossando la tuta con giubbino marrone e occhiali gialli, così da realizzare questo ottimo cosplay di Tracer da Overwatch 2. Mancano sicuramente le pistole in queste foto, ma per il resto la cosplayer ha azzeccato i dettagli principali del personaggio.