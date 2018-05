Overwatch: trapelate in anticipo le nuove skin dell'evento Anniversario

Tra pochi giorni Overwatch spegnerà la sua seconda candelina e Blizzard festeggerà la ricorrenza con un nuovo evento Anniversario. Com'è consuetudine, verranno introdotti tanti nuovi oggetti cosmetici, tra i quali spiccano ben 11 skin per i personaggi.

La compagnia di Irvine ne ha svelate solamente due in via ufficiale, ovvero Venom Soldier-76 (Epica) e Lightning Tracer (Epica). Potete ammirarle entrambe nei tweet allegati a questa notizia. Nel frattempo, però, sono trapelate in rete anche tutte le altre skin. La fonte è un fan club taiwanese, che ha subito pubblicato in rete le immagini che le ritraggono. In fondo ne trovata una comprensiva di tutte quante, ma a questo indirizzo potete ammirarle singolarmente. A seguire la lista completa:

8-Bit Lucio (Epica) Lightning Tracer (Epica) Venom Soldier-76 (Epica) Sherlock McCree Cyborg Torbjorn Shield Maiden Brigitte Magician Symmetra Dryad Orisa Tuxedo Doomfist Pirate Junkrat Stealth Bastion

Come vi sembrano? Qual è la vostra preferita? Vi ricordiamo che l'evento Anniversario si svolgerà dal 22 maggio al 12 giugno. Per l'occasione, debutterà anche la nuova mappa Deathmatch Petra, e una stagione competitiva per la medesima modalità. Dal 25 al 28 maggio, invece, si svolgerà un weekend di gioco gratuito su tutte le piattaforme. Le iniziative di Blizzard, però, non si fermano qui: nelle scorse ore ha anche pubblicato un stupendo corto in stop-motion intitolato "Niente paura, arrivano i dolci!".