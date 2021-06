Overwatch, è ufficiale: in arrivo il Cross-Play tra PC, PlayStation, Xbox e Switch!

Le alte sfere di Blizzard Entertainment confermano di essere al lavoro per unificare l'infrastruttura server di Battle.net per consentire, finalmente, il supporto al Cross-Play multipiattaforma di Overwatch tra tutte le versioni dell'iconico hero shooter.

Grazie all'ultimo, importante intervento compiuto sui server di Battle.net per unificare l'infrastruttura e i servizi associati, Blizzard si appresta così a lanciare un update per implementare il Cross-Play e centralizzare il sistema di matchmaking di Overwatch su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Come avvenuto nel 2019 con l'aggiunta del Cross-Play in Rocket League, anche in questo caso chi desidera immergersi nelle battaglie del matchmaking multipiattaforma di Overwatch passando liberamente da un sistema all'altro dovrà associare i propri account PSN, Xbox Live o Nintendo al proprio account principale di Battle.net. Tale passaggio sarà obbligatorio anche per coloro che decideranno di non attivare la ricerca delle partite multipiattaforma: la progressione dei livelli e gli oggetti sbloccati, inoltre, non saranno interessati da questa novità e non verranno trasferiti in cross-play.

L'aggiornamento globale dei server di Battle.net, afferma Blizzard, darà poi modo ai giocatori di accedere ad una lista amici unificata. La Beta del Cross-Play di Overwatch partirà presto su tutte le piattaforme: nella sua prima fase, la nuova funzione sarà disponibile in tutte le modalità, ma con delle limitazioni per le partite competitive. Gli utenti PlayStation, Xbox o Switch che entreranno nelle arene competitive e decideranno di attivare il cross-play, infatti, verranno abbinati solo a giocatori su console. Chi rinuncerà al cross-play, naturalmente, verrà associato solo a lobby composte da giocatori che prenderanno la medesima decisione.