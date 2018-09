Overwatch: l'ultimo aggiornamento introduce la nuova mappa Busan

Tramite un tweet sul profilo ufficiale, Blizzard ha annunciato che Busan, la nuova mappa di tipo Controllo ambientata in Corea disponibile da qualche settimana nella Regione di Test Pubblico di Overwatch, è stata introdotta nel gioco vero e proprio con la patch 1.28.0.1.

Raggiungi Busan, in Corea del Sud, e combatti in tre aree distinte in un'unica mappa: Santuario, Centro Città e Base MEKA. Esplora la serenità del Santuario, con il suo antico tempio, i favolosi giardini e l'architettura tipica. Affronta i tuoi avversari nella fitta metropoli del Centro Città, dove i giocatori si sfideranno in un bar karaoke, un internet cafè e nella stazione centrale (occhio ai teni che passano!). La battaglia raggiunge il culmine nella Base Meka, dove D.VA e la sua squadra di piloti di mech organizzano le difese sudcoreane contro i continui attacchi degli Omnic Kishin. Le squadre dovranno controllare l'obiettivo in ciascuna di queste tre aree per conquistare il controllo della città e l'agognata vittoria!

La patch 1.28.0.1 di Overwatch, oltre a introdurre la nuova mappa Busan, corregge diversi bug segnalati dalla community e modifica alcune delle abilità di Brigitte, Reinhardt e Widowmaker. Per tutti i dettagli e le informazioni in merito, rimandiamo al changelog completo sul sito ufficiale del gioco.