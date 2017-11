Overwatch: uno sguardo alla nuova mappa BlizzardWorld

Ieri sera Jeff Kaplan non si è certo risparmiato per ciò che riguarda le novità su. Oltre a Moira , nuovissimo eroe Support che andrà ad arricchire il roster dell'hero shooter Blizzard, il game director ha anche avuto modo di presentare una mappa tutta nuova:

Il nome altisonante e auto celebrativo vi fa già capire in che luogo ci troveremo a combattere. BlizzardWorld non è altro che un enorme parco divertimenti che avrà tutte le attrazioni a tema Blizzard. Tutto viene presentato sotto forma di spot televisivo, in cui la voce fuori campo, mentre presenta le varie attrazioni, cerca di far leva sui ricordi dello spettatore. Nel trailer d'annuncio è possibile, infatti, notare la Taverna di Hearthstone e una giostra a tema StarCraft e un'altra area dedicata interamente a World of Warcraft e un'altra a Diablo.

Non si troverà nulla, invece, relativo all'hero shooter e questo per un semplice motivo: nel mondo di Tracer e compagni la Blizzard ovviamente non ha mai prodotto…Overwatch.

Sappiamo già che la nuova mappa sarà ibrida: metà conquista e metà scorta. I difensori inizieranno dalla Sala Giochi Heroes of the Storm Arcade, mentre gli attaccanti spawneranno nella Taverna di Hearthstone.

La mappa è forse una delle più ricche e varie, sotto il profilo tattico, che abbiamo visto sino ad ora. Gli ambienti variano molto, non solo per il setting, ma anche per le varianti strategiche che difensori e attaccanti possono mettere in campo. Ad esempio, dai luoghi angusti della Leoric Manor, si passa alla Pylon Terrace in cui vi sono una marea di strade secondarie e "colli di bottiglia" che favoriscono i flanker.

A detta degli sviluppatori in BlizzardWorld ci sarà molto da scoprire sulla storia dei titoli Blizzard. Forse semplici curiosità, oppure informazioni più approfondite sul background di qualche personaggio o ambientazione.

Non ci resta che attendere il 2018 e sperare che Blizzard annunci presto la data in cui il titolo riceverà la nuova mappa.