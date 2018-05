Overwatch: uno sguardo a Petra, la nuova mappa Deathmatch tutti contro tutti

Blizzard Entertainment ha in serbo un bel po' di novità per gli oltre 40 milioni di giocatori di Overwatch. Dal 22 maggio al 12 giugno si svolgerà l'evento Anniversario, che includerà 50 oggetti cosmetici nuovi di zecca. Le novità, tuttavia, non si fermano qui.

Lo stesso giorno, infatti, debutterà anche la nuova mappa Petra, dedicata alla modalità Deathmatch TCT (tutti contro tutti). Il suo paesaggio è caratterizzato da punti sopraelevati perfetti per i cecchini, passaggi contorti e caverne poste in sotto la superficie del suolo. La mappa è circondata da scogliere, dalle quali i giocatori dovranno stare ben attenti a non cadere (occhio ai vari Lucio, D.VA, Winston, Pharah e Doomfist). Il terreno sotto al ponte distrutto può sgretolarsi in seguito ad un colpo molto potente, facendo cadere di sotto i malcapitati eroi. Sulla mappa sono anche presenti delle piattaforme di salto verdi, che i giocatori hanno già imparato a conoscere in mappe come Chateau.

Potete ammirare la mappa nel video che trovate in apertura di notizia, condiviso da Blizzard Entertainment. Nell'ambito dei festeggiamenti per l'Anniversario, è anche stato pubblicato uno stupendo corto in stop-motion con Tracer e Reaper. Poche ore, invece, sono trapelate in rete le 11 nuove skin dei personaggi che verranno incluse con l'evento anniversario: tra di esse ci sono Venom Soldier-76, Cyborg Tobjorn, Lightning Tracer e Pirate Junkrat. Nel salutarvi, ricordiamo che dal 25 al 28 maggio si svolgerà un weekend di gioco gratuito su tutte le piattaforme.