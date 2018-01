Overwatch: l'update che introduce la mappa Blizzard World e le nuove skin è ora live

Il tanto atteso nuovo aggiornamento diè ora live su PC, PlayStation 4 e Xbox One: a partire da ora, le loot box del gioco includono più di 100 oggetti cosmetici provenienti dai più celebri franchise, come Starcraft, Diablo e World of Warcraft.

Tra le tante novità, i giocatori potranno mettere le mani sulle seguenti skin: Barbarian Zarya, Black Cat D.Va, Crusader Reinhardt, Ecopoint: Antarctica Mei, Kabuki Hanzo; fra le nuove emote troviamo invece la Parasol di Mercy, la Marioneta di Sombra, e la Bomb Spin di Tracer.

Da segnalare, naturalmente, l'arrivo della mappa Blizzard World, che però non sarà disponibile nelle Partite Classificate fino al debutto della Stagione 9. In cima e in calce alla notizia trovate due nuovi filmati pubblicati da Blizzard Entertainment dedicati all'arrivo di questo nuovo corposo aggiornamento dedicato ai franchise del publisher, insieme ad una vasta galleria di immagini inedite.