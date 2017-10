Overwatch: utilizzare troppo spesso un emote audio può essere sanzionato

Utilizzare troppo spesso le emote audio di un personaggio nel corso delle partite "" è da considerarsi un'azione da sanzionare, come ha ricordato Scott Mercer ai giocatori sul forum

Tale peculiare problema è emerso dopo che un giocatore si è lamentato del suo quarto "silence ban". Il giocatore in questione ne ha parlato immediatamente nel forum convinto che il sistema di report fosse corrotto da un bug in quanto certo di non meritate alcun ban. Mercer, però, non è stato dello stesso avviso e ha così risposto all'utente incriminato.

"Guardando tutti i report, hai ricevuto numerose segnalazioni per abusive chat" ha scritto Mercer. "Ci sono stati, inoltre, altri report in cui pur non avendo utilizzato la chat sei stato comunque segnalato per azioni di disturbo e comportamenti che sono andati a detrimento dell'intero team".

I commenti nei report suggerivano che il giocatore in questione continuava a spammare emote audio senza alcun senso, disturbando le partite. In molti, nel forum si sono scagliati comunque contro questa decisione, sostenendo la sostanziale ingiustizia del ban per lo spam audio.

Mercer, però, ha risposto semplicemente incollando parte del regolamento riportato nel form della funzione Report Player. Questo recita: "Qualsiasi forma di comunicazione odiosa, discriminatoria, oscena o disturbante" e "Minacciare o aggredire un altro giocatore, di qualsiasi squadra, è inaccettabile indipendentemente dalle parole utilizzate".

Questo ovviamente rientra negli sforzi di Blizzard per eliminare i comportamenti deleteri e "tossici" dalla community di Overwatch. A fine settembre Blizzard ha messo in atto un importante giro di vite che ha causato non pochi malumori, il più delle volte ingiustificati.

Sino a ora più di 480.000 account sono già stati sospesi. Di questi, circa 340.000 sono diretta conseguenza dell'utilizzo della funzione di report da parte dei giocatori.