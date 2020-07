Da Overwatch a Valorant: Sinatraa spiega perché il passaggio è stato così redditizio

Nonostante VALORANT sia un titolo ancora molto giovane e come esport sia solamente agli inizi, può già vantare molti grandi nomi del settore, decisi a intraprendere una nuova carriera.

Sono molti, infatti, i giocatori che si stanno preparando per competere ai massimi livelli nel tactical shooter di Riot Games. Uno dei passaggi che più ha fatto clamore nelle scorse settimane è forse stato quello che ha visto l' Sinatraa , che ha lasciato la lega di Blizzard (e i San Francisco Shock) per intraprendere una nuova carriera in VALORANT nel team

In un'intervista a Forbes il giocatore coreano ha dichiarato che la decisione di cambiare si sta rivelando più redditizia di quanto si aspettasse. "Lo stipendio è più basso in Valorant, ma si compensa con gli incredibili sponsor che ottengo, che non sono riuscito a ottenere nella Overwatch League a causa delle restrizioni", ha spiegato il ventenne. Sinatraa aveva firmato un contratto con i San Francisco Shock nel 2017 per un valore di 150.000 Dollari all'anno.

Perché Sinatraa ha cambiato titolo nonostante fosse considerato il miglior giocatore di Overwatch al mondo? "Mi sono ritirato perché non mi divertivo più davvero a giocare", ha dichiarato il ragazzo. "Fondamentalmente, avevo perso la passione...so che posso sempre tornare alla Overwatch League in un attimo se lo desidero, ma voglio vedere cosa posso fare in VALORANT."

"Penso che Valorant possa diventare uno dei più grandi esport se fanno le cose per bene mantenendo il gioco fresco e attirando le persone in tutto il mondo. Penso che un ecosistema aperto sia davvero buono all'inizio, ma si spera che in un anno o due ci possa essere una lega consolidata".