Overwatch verrà lanciato su Nintendo Switch a ottobre? Lo suggerisce un documento

Sono diversi giorni che si vocifera del possibile arrivo di Overwatch su Nintendo Switch. Ad alimentare tale indiscrezione c'ha pensato l'avvistamento su Amazon di una cover per la console ibrida a tema Overwatch. Come se non bastasse, quest'oggi sono emerse altre informazioni a sostegno di tale evenienza.

Un utente ha pubblicato su Reddit un presunto documento interno di un rivenditore non meglio specificato, sul quale sono indicate tutte le uscite previste da settembre a novembre. In mezzo a tanti titoli già noti, spicca Overwatch per Nintendo Switch, la cui uscita sarebbe fissata per il prossimo 18 ottobre. Poco dopo la pubblicazione, la foto è stata cancellata dai moderatori di Reddit poiché l'autore non ha dimostrato la sua validità. Pertanto, vi consigliamo di prendere queste informazioni con le pinze, dal momento che non c'è nessuna ufficialità al riguardo. Il documento, per fortuna, è stato salvato e ri-condiviso su Twitter.

Visto l'incredibile successo di Nintendo Switch, in ogni caso, non ci stupiremmo affatto se Blizzard stesse davvero prendendo il considerazione la possibilità di realizzare un porting del suo hero-shooter. Diversi mesi or sono, inoltre, il director Jeff Kaplan affermò che Blizzard era aperta all'idea di pubblicare Overwatch su Switch.