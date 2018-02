Overwatch: al via l'Anno del Cane, disponibili le nuove skin

ha ufficialmente dato il via all' Anno del Cane , nuovo evento ora disponibile per i giocatori didedicato ai festeggiamenti del nuovo anno cinese.

L'evento continuerà ad essere live fino al 5 marzo, e permetterà ai giocatori di acquisire le nuove skin per personaggi come McCree, Genji, Mercy, Pharah, insieme ad altri elementi cosmetici inediti disponibili in questo tempo limitato.

Oltre a questo, è stata rilasciata la nuova mappa ad ispirazione thailandese Ayutthaya, mentre la Lijiang Tower presenterà un nuovo look a tema festivo. La modalità Cattura la Bandiera, inoltre, è stata aggiornata per l'occasione. Vi segnaliamo infine che le skin rilasciate durante l'Anno del Gallo saranno disponibili a prezzi in-game scontati.

Overwatch è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. L'Anno del Cane è da oggi live, e sarà attivo fino al 5 marzo. Potete dare un'occhiata ai nuovi contenuti grazie ai trailer che trovate in cima e in calce all'articolo.