Overwatch: al via l'evento di Halloween, ecco le nuove skin di Sombra, Soldato 76 e Mei

È il 9 ottobre, e ciò significa che Overwatch ha ufficialmente dato il via al nuovo evento Halloween da Brividi. Per l'occasione, Blizzard Entertainment ha da poco pubblicato un nuovo trailer con cui ci presenta alcune delle novità in arrivo.

Dopo aver dato già uno sguardo alle skin di personaggi come Doomfist e Pharah, il publisher ci consente quindi di ammirare anche Sombra, Soldato 76 e Mei addobbate appropriatamente per l'arrivo delle festività di Halloween. Tra gli altri eroi che hanno ricevuto nuove skin troviamo McCree, Wrecking Ball, Widomaker e Moira. Potete dare uno sguardo al nuovo trailer tramite il player che trovate in apertura di articolo.



Halloween da Brividi 2018, a differenza delle due precedenti edizioni che ebbero luogo all'esterno delle mura del castello di Eichenwalde, si svolgerà nello Château Guillard, una mappa che normalmente ospita i Deathmatch. L'evento, iniziato oggi, terminerà il 31 ottobre.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Overwatch è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One.