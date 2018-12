Overwatch: al via l'evento Magico Inverno, ecco tutte le skin

Blizzard Entertainment ha dato ufficialmente il via a Magico inverno, l'evento natalizio di Overwatch che da due anni a questa parte allieta le vacanze dei giocatori con modalità e oggetti cosmetici a tema.

Per la gioia dei giocatori, sono state rivelate tutte le skin inedite di quest'anno: Widowmaker, Junkrat, Mercy Symmetra, Lucio e Zarya ricevono un nuovo costume leggendario, mentre Reinhardt, Ashe, Bastion si accontentano di una nuova livrea epica. Ricordiamo che per tutta la durata di Magico Inverno avremo la possibilità di trovare i nuovi costumi, highlight, tracce vocali, emote, spray e pose vittoriose a tema all'interno dei forzieri, inoltre gli oggetti cosmetici natalizi degli scorsi anni saranno acquistabili allo stesso prezzo dei contenuti standard. Per l'occasione, inoltre, fanno il loro ritorno le modalità speciali Mei: Operazione Palle di Neve e Caccia allo Yeti. Ricordiamo che Magico Inverno si concluderà mercoledì 2 gennaio 2019. Potete osservare tutte le novità del nuovo evento stagionale di Overwatch nel filmato che trovate in apertura di notizia.



Nel frattempo, sul campo di battaglia degli Overwatch Contenders continua la serie di vittorie dei Samsung Morning Stars, che nella giornata di ieri si sono imposti sui Bazooka Puppiez. Il cammino del team bergamasco continuerà il 16 dicembre nel big match contro il team Winstrike.