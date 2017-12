Overwatch: al via l'evento natalizio Magico Inverno, rivelate le 7 nuove skin

ha appena dato il via alla nuova edizione di, l'evento stagionale diche abbiamo già conosciuto durante le scorse festività natalizie che quest'anno ritorna con tante novità.

Per cominciare, tanti nuovi oggetti cosmetici a tema ottenibili tramite i forzieri (come tracce vocali, pose vittoriose, emote e spray) sono stati inseriti nello sparatutto competitivo di Blizzard, mentre quelli dello scorso anno sono adesso acquistabili a prezzo base. Sette personaggi hanno ricevuto skin inedite, ovvero Hanzo, Soldato 76, Sombra, Junkrat, Roadhog, Ana e Bastion. Potete osservare i nuovi costumi nella galleria in calce alla notizia. Ma non è finita qui. La rissa Operazione Palle di Neve, che questa volta sarà giocabile anche nella mappa Foresta Nera, fa il suo ritorno, mentre debutta una modalità del tutto inedita chiamata Caccia allo Yeti: si tratta di un 6 vs 1 in cui una squadra composta da sole Mei dovrà collaborare e dare la caccia a un Winston. Lo scopo del gorilla scienziato sarà di accumulare più carne possibile (raccogliendola in giro per lo stage) per poter scatenare la sua Ira Primordiale e avere così la meglio sugli avversari. Magico Inverno durerà circa 3 settimane e si concluderà il primo gennaio. In apertura di notizia trovate il trailer di lancio in cui ci vengono mostrate alcune delle novità di quest'anno. Siete pronti a tuffarvi nel nuovo evento natalizio di Overwatch?