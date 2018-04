Overwatch: al via l'evento speciale Ritorsione, vediamo le nuove skin e gli spray

A partire da oggi e fino al 30 aprile, tutti i giocatori di Overwatch potranno partecipare al nuovo evento speciale Ritorsione. Gli utenti avranno l'opportunità di guadagnare nuove skin per gli eroi e spray inediti: vediamo alcuni di questi oggetti.

Se vi state domandando in cosa consiste il nuovo evento Ritorsione di Overwatch, a seguire potete leggere la descrizione fornita dalla stessa Blizzard: "Viaggia otto anni nel passato e unisciti a Blackwatch in una missione critica: la cattura di un membro di alto rango dell’organizzazione Talon. Combatti nelle calli di Venezia nei panni di Genji, Moira, McCree o Reyes (in seguito noto come Reaper) per completare la missione e sbloccare nuovi pezzi del passato di Overwatch con oltre 100 oggetti dall’evento dell’anno scorso e 60 inediti, fra cui introduzioni degli highlight, emote, spray e molto altro ancora."

L'evento Ritorsione si svolgerà dunque dal 10 al 30 aprile, proponendo una nuova missione PvE che andrà ad affiancare la Rivolta di King's Row (missione che i giocatori hanno già avuto modo di affrontare in passato). Per l'occasione, inoltre, verranno introdotti 60 oggetti inediti, inclusi highlight, emote, spray e linee vocali, senza dimenticare il ritorno dei 100 oggetti proposti l'anno scorso.

Dopo aver rivelato alcuni dei nuovi outfit dei personaggi ottenibili durante l'evento, Blizzard ha pubblicato una serie di immagini dedicate alle skin e agli spray che potremo ottenere partecipando alla nuova missione PvE: le trovate a fondo pagina.