Overwatch: al via il nuovo evento per festeggiare l'Anno del Cane

Blizzard ha confermato proprio in queste ore l'arrivo del nuovo evento didedicato ai festeggiamenti per il nuovo anno lunare che, quest'anno, entrerà nel segno del Cane.

Il nuovo anno lunare, dunque, vedrà l'ingesso nell'anno del Cane e Blizzard per l'occasione ha confermato che la ricorrenza sarà celebrata ancora una volta in Overwatch, dopo che gli eroi dell'hero shooter Blizzard avevano festeggiato l'anno del Gallo nei primi mesi del 2017.

L'anno del Cane in Overwatch inizierà l'8 febbraio, secondo quanto svelato dal profilo Twitter ufficiale di Overwatch. Blizzard non ha ancora rivelato se ci saranno nuovi oggetti cosmetici e forzieri a tema.

L'anno scorso, ad esempio, l'anno del Gallo ci aveva portato in dote una moltitudine di skin, spray e altri oggetti cosmetici a tema, oltre a introdurre l'inedita modalità Capture the Flag. Ogni evento celebrato in Overwatch ha sempre portato con sé nuovi contenuti, come il secondo evento di Halloween che ha ampliato il catalogo di skin leggendarie a tema con le celebrazioni ma, ovviamente, non vi è ancora alcuna garanzia che anche l'anno del Cane ci darà nuovi contenuti aggiuntivi, oltre a offrire semplicemente una nuova possibilità per acquistare i “vecchi” oggetti.

Con tutta probabilità, comunque, gli oggetti dell'anno lunare potranno essere acquistati con crediti di gioco (magari a prezzo ribassato, come già accaduto) oppure ottenuti dai forzieri.