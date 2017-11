Overwatch: al via un nuovo weekend gratuito su PC, PS4 e Xbox One

Il prossimo weekend gratuito persi terrà dal 17 al 20 novembre. I giocatori su Xbox One, PlayStation 4 e PC potranno dunque provare l'hero shooter targatogratuitamente.

Tutti gli eroi e le 16 mappe saranno liberamente giocabili per l'intero fine settimana. Come di consueto la partita rapida, i match personalizzati e la modalità Arcade saranno aperti a tutti, ma i giocatori che usufruiranno del weekend "free" non potranno accedere alla stagione competitiva.

Se deciderete, invece, di acquistare l'hero shooter Blizzard durante (o dopo) il fine settimana gratuito, i progressi fatti e il loot guadagnato - purché utilizziate lo stesso account Blizzard, Sony o Xbox Live – verranno traslati direttamente nel gioco completo.

Il weekend gratuito inizierà il 17 novembre alle ore 11 PT (20 CEST) e terminerà il 20 novembre alle 11:59 pm in tutte le regioni. Vi ricordiamo che il nuovo eroe Overwatch Moira, già disponibile sul PTR, non sarà disponibile per gli utenti che usufruiranno del weekend gratuito.