Overwatch: al via l'ottava stagione competitiva, tante novità in arrivo nel 2018

Lacompetitiva di Overwatch è ufficialmente iniziata. Sbloccabile al livello 25, la modalità competitiva è stata realizzata per i giocatori che vogliono mettersi davvero alla prova, e rappresenta un'esperienza più seria rispetto alla Partita rapida o all'Arcade.

Prima di iniziare la scalata alla modalità competitiva, ogni nuovo giocatore dovrà disputare 10 partite di piazzamento per ottenere il proprio indice di valutazione iniziale. Questo indice sarà un numero compreso tra 1 e 5000, laddove un valore più alto indica un livello di abilità maggiore. I giocatori verranno smistati in base alla loro valutazione nelle leghe (Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante, Master o Grandmaster), dalle quali possono essere promossi migliorando le proprie prestazioni.

Ricompense

Oltre a vivere l'emozione della vittoria, nella modalità competitiva puoi sbloccare ricompense uniche. Completando le partite di piazzamento durante una stagione, riceverai uno spray speciale e un'icona. Se riuscirai a raggiungere la Top 500 della tua piattaforma e regione entro la fine della stagione, riceverai anche un'icona extra e uno speciale spray animato.

Inoltre, partecipando a partite competitive riceverai una valuta chiamata Punti competitivi a seconda delle tue prestazioni generali. Alla fine della stagione potrai spenderli per comprare la versione dorata delle armi dei tuoi eroi preferiti.

Novità

Blizzard ha analizzato i feedback dei giocatori e lavorato per migliorare ulteriormente la nuova stagione competitiva. Prima di lanciarti nelle partite di piazzamento, parliamo dei cambiamenti in arrivo con la Stagione 8.

Aggiornamenti dell'indice di valutazione

La differenza massima di indice di valutazione tra il più alto e il più basso componente della squadra è stata ridotta. I nuovi limiti sono i seguenti:

1.000 punti da Bronzo a Diamante

500 punti per Master

250 punti per Grandmaster

Questo cambiamento aiuterà i giocatori ai limiti inferiori e superiori degli indici di valutazione a venire assegnati ad alleati e avversari di livello simile, portando a partite di miglior qualità.

Aggiornamenti al calcolo delle prestazioni personali

Il calcolo delle prestazioni personali è stato rimosso dall'indice di valutazione per i giocatori Diamante o superiore. Precedentemente, l'indice di valutazione ottenuto o perso veniva calcolato tenendo conto anche delle prestazioni personali durante la partita. Ci auguriamo che questo cambiamento aiuti i giocatori a concentrarsi di più sulla vittoria, piuttosto che sulle proprie prestazioni.

Tramite un nuovo video diario di sviluppo, inoltre, Jeff Kaplan ha promesso tante altre novità in arrivo nel 2018, tra cui mappe, eventi ed eroi. In particolare scopriamo che l'evento Year of the Dog per il capodanno cinese dovrebbe partire a febbraio, lo studio inoltre sta testando il ventisettesimo personaggio del roster, al momento però non ci sono ulteriori dettagli in merito.