Overwatch: un video gameplay ci mostra come gira su Nintendo Switch

Quando mancano circa due settimane al lancio, in rete è apparso un nuovo video gameplay che ci offre un assaggio delle potenzialità di Overwatch per Nintendo Switch.

Il filmato, lungo 8 minuti e realizzato dalla redazione di IGN, mostra Moira in azione nella mappa di Hollywood, già addobbata a festa in vista di Halloween. Da quello che è possibile vedere, la qualità grafica sembra essere inferiore a quella offerta sulle altre piattaforme di gioco, ma risulta essere ugualmente appagante. Su Nintendo Switch, ricordiamo, Overwatch girerà alla risoluzione 900p in modalità casalinga e a 720p in mobilità. La nota dolente, più che altro, riguarda il framerate, che non andrà oltre i 30fps, a fronte dei 60fps raggiunti su tutte le altre piattaforme di gioco.

Cosa ve ne pare del libello raggiunto sull'ibrida di Kyoto? Ricordiamo che Overwatch verrà lanciato su Nintendo Switch il prossimo 15 ottobre in edizione Legenday (39,99 euro): all'interno saranno inclusi un codice riscattabile per 3 mesi di abbonamento individuale a Nintendo Switch Online, 5 modelli leggendari, 5 modelli epici e 5 modelli Origins.