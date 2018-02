Overwatch: weekend gratuito in corso e sconto del 50% su PC, PS4 e Xbox One

Fino alle ore 09:00 del 20 febbraio gli utentipotranno giocare gratuitamente con Overwatch grazie al weekend di prova. Nel frattempo, su tutte le piattaforme sarà possibile acquistare la versione completa del gioco con uno sconto del 50%.

Qualora decideste di comprare il gioco completo dopo la prova gratuita, Overwatch per PC può essere acquistato su Battle.net nella sua edizione Standard a 19,99 euro (invece di 39,99 euro) e nella Game of The Year Edition a 29,99 euro (anziché 59,99 euro).

Per quanto riguarda le versioni console, invece, la GOTY di Overwatch può essere acquistata sia sull'Xbox Store (fino al 20 febbraio) che sul PlayStation Store (fino al 27 febbraio) al prezzo di 29,99 euro. Approfitterete dell'occasione per recuperare l'hero shooter di Blizzard?